Bedsteds herrer var tæt på flot resultat

Bedsted: Bedsteds herrer i 1. division var tæt på at levere et stort resultat, da de søndag mødte DHV Odense på hjemmebane. De fynske gæster må gøre brug af ubrugte spiller fra DHV Odenses hold i ligaen, så det var et stærkt hold, der kom til Bedsted. Thyboerne leverede en flot kamp, og var tæt på sejren. Efter en tæt afslutning indkasserede Bedsted dog et nederlag på 2-3.

- Det var en rigtig fed kamp, men vi er ærgerlige over, at vi ikke vandt. Alt var godt os, indtil vi skulle afgøre det, siger Bedsted-træner Flemming West.

I det meste af første sæt var Odense i front. Mod slutningen af sættet var Bedsted bagud med 19-22, men med seks point i træk vandt Bedsted sættet med 25-22. Andet sæt var også en jævnbyrdig affære hele vejen igennem, men til sidst trak Odense fra, og hjemmeholdet tabte andet sæt med 23-25. I tredje sæt fik thyboerne en god start, hvor de kom foran med 4-0. Den afstand lykkedes holdet at opretholde, og Bedsted gav sig selv en stor matchbold ved at vinde sættet med 25-19. I fjerde sæt trak det gevaldigt op til, at Bedsted ville vinde kampen. Hjemmeholdet kom foran med både 8-3 og 16-9. Mod slutningen af sættet gik Bedsted så helt ned, og kampen blev tvunget ud i et femte sæt, efter at Bedsted tabte sættet med 22-25. I femte og afgørende sæt var Odense i teten det meste af tiden, og fynboerne tog sejren efter 9-15.

- Til sidst blev vi lidt for bange for at lave fejl. Generelt spillede vi en virkelig god kamp, så det var ærgerligt, at vi ikke fik afgjort det, siger Flemming West, der melder klar til de kommende kampe.

- Vi skal bare op på hesten igen. Vi har spillet noget sindssygt god volley på det seneste, og det skal vi bare blive ved med, siger han.