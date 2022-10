Bedsteds herrer vinder sikkert

AARHUS:Søndag spillede herrerne fra Bedsted KFUM første kamp i den nye sæson i 1. Division. Det gjorde de på udebane mod Aarhus 1900, hvor thyboerne viste stor klasse og vandt i overbevisende stil 3-0.

- Inden kampen var vi lidt i tvivl, fordi vi havde et par skader og var nødt til at rokere lidt. Til at begynde med var vi lidt rystede, men da vi først fandt vores spil, havde vi styr på kampen, siger Flemming West, der er træner for Bedsted KFUM.

Fra kampens start var det forholdsvis tæt, hvor de to hold skiftede til at tage føringen. Bedsted KFUM var bagud med fire 16-12, men kom igen. Det endte med, at Bedsted KFUM tog første sæt og vandt 25-22.

Til gengæld blev andet sæt en mere ensidig affære. Bedsted KFUM tog hurtigt føringen og holdt den sættet igennem. Bedsted KFUM vandt andet sæt overbevisende 25-11.

- I andet sæt viste vi, hvad vi er gode til, og så kunne man se, at vores spillere har lidt mere erfaring med at spille i 1. Division, siger Flemming West.

Tredje sæt blev igen forholdsvis tæt, hvor de to hold fulgtes ad. Helt til sidst var tredje sæt tæt ved stillingen 23-23, men da det hele skulle afgøres viste Bedsted KFUM klassen. Gæsterne vandt de sidste to bolde og vandt dermed kampen 3-0.

- Da vi skulle stemme om kampens spiller efter kampen, var der seks spillere, som fik stemmer, og det viser, at det var en kamp, hvor rigtig mange bød sig til. Og så er det sjovere at køre hjem bagefter med en sejr på 3-0, sige Flemming West.