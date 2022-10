Bedsteds smalle trup tog en flot sejr

IKAST:I lørdagens opgør i volleyballens 1. division var det en noget decimeret Bedsted-trup, der skulle i kamp mod Ikast. Man havde nemlig valgt at lade marginalspillerne få spilletid på klubbens hold i jyllandsserien, så derfor var det en trup på syv spillere, der drog til Ikast. Til kampen var træner Flemming West også på holdkortet, dog kom han ikke i kamp. Trods den smalle trup så vandt Bedsteds herrer en sejr på 3-2 over Ikast.

- Det var en god kamp og en flot skalp af os. Spillerne knoklede virkelig for tingene i dag, siger Bedsted-træner Flemming West.

I kampens første sæt havde thyboerne svært ved at finde rytmen, hvilket resulterede i, at Bedsted tabte første sæt med 19-25. I det efterfølgende sæt virkede det så til, at Bedsted havde fået set Ikast an. Spillet var markant forbedret, og gæsterne vandt andet sæt med 25-21. I det efterfølgende sæt var Bedsted fortsat i kontrol, og tredje sæt endte med en Bedsted-sejr på 25-19. Bedst som det lignede, at thyboerne ville sikre sig sejren, dalede deres kvalitet i spillet markant. De gode takter forsvandt, og kampen blev presset ud i et fjerde og afgørende sæt, efter at Bedsted tabte sættet med 19-25. Da tingene skulle afgøres i sidste sæt, vågnede Bedsted så op til dåd, og thyboerne vandt sidste og afgørende sæt med 15-12.

- I de sæt hvor vi knoklede lykkedes det meste for os. Spillerne arbejdede generelt godt for det, siger Flemming West, der ikke er ked af, at han ikke selv kom i aktion i opgøret.

- Jeg havde sagt på forhånd, at en af spillerne skulle hentes af en ambulance, hvis jeg skulle på banen, siger han.