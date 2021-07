Begejstring over service: Send skaden på sms

THISTED:Med et enkelt klik i en sms, kan Thisted Forsikrings kunder sende livevideo til den medarbejder, selskabet har i røret, når de for eksempel ringer ind for at anmelde en skade. På den måde kan kunden lynhurtigt få svar på, om skaden er dækket.

Spørger man Brian Nielsen, som er forsikringsteknisk direktør i Thisted Forsikring, er der ikke meget at sætte en finger på ved Incendiums SMS-til-video-løsning, som Thisted Forsikring tog i brug 1. maj 2020:

- Generelt er det en utrolig god løsning, som er meget driftssikker. Derudover er den fleksibel, så den passer til vores virksomhed. Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Incendium, som har været utrolig lydhør overfor de ønsker, vi har haft, siger han i en pressemeddelelse.

Sparet tid bruges på kunder

SMS-til-video-løsningen er integreret i Thisted Forsikrings it-system.

- Alene det, at vi har fået det integreret i vores system, er en kæmpe tidsfaktor. Når vi alligevel snakker med en kunde inde i vores system, så kræver det bare lige få klik, og så kan vi modtage både livevideo og billeder direkte fra kunden ind i systemet. På den måde slipper vi for en lang proces, hvor kunden efter at have snakket med os, skal til sin computer og sende os billeder af skaden på mail, som vi derefter skal have lagt ind i systemet, siger Brian Nielsen og tilføjer:

- Der er ingen tvivl om, at det har sparet os tid i hverdagen. Og det hele handler jo om, at vi så kan tage den tid og konvertere den til noget mere kundevendt. Konkret betyder det, at vi nu kan håndtere endnu flere skader og ikke mindst yde en bedre service og have mere tid til kunderne.

Alt ordnet på telefonen

- Også oplevelsen hos kunderne og vores samarbejdspartnere, for eksempel håndværkere, har været den samme – at det er nemt at bruge. De modtager bare en besked på telefonen, imens de har os i røret, og ved få klik kan de sende livevideo eller uploade billeder direkte til os, siger Brian Nielsen.

Det seneste år, som i den grad har været præget af corona, har heller ikke været noget dumt år for Thisted Forsikring at tage en sådan løsning i brug:

- At vi har kunnet tilbyde vores kunder at holde afstand, men samtidig være tæt på dem via video, har været et kæmpe plus - både for os og kunderne.