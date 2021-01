Behandlerhus mangler plads: Nytænker byggeplaner så de passer til pengene

THISTED:I 2019 vedtog Thisted Kommunalbestyrelse den lokalplan, der skal gøre det muligt at gennemføre en 3000 kvadratmeter stor udvidelse af behandlerhuset Dokken på havnen i Thisted. Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus, som ejer Dokken, ønskede at realisere den 53 millioner kroner store udbygning for at skaffe ekstra plads til at udvikle aktiviteterne i det populære sundhedshus, hvor de nuværende 1.600 kvadratmeter langt fra er tilstrækkeligt til at realisere planerne for fremtiden.

Når der trods behovet for mere plads stadig ikke er sket noget, skyldes det problemer med at finansiere byggeriet.

- Vi havde håbet på at få hjælp til finansieringen fra Sundhedsstyrelsen. Det har ikke været muligt, men var vigtigt, hvis vi skulle realisere et byggeri uden at huslejen stiger ud over det nuværende niveau, siger medlem af fondens bestyrelse Peter Sørensen, DF.

Men nu er fondsbestyrelsen klar til at handle. Når bestyrelsen mødes senere i januar, skal der tages stilling til andre muligheder for at sikre Dokken de manglende kvadratmeter - vel at mærke til en pris, der kan betales.

- Vi skal tale mulighederne grundigt igennem. Så præsenterer vi dem for kommunen og tager samtidig lægerne i ed og beder dem svare på, om vi har en løsning, de kan bruge, siger Ib Madsen (DF), formand for fondens bestyrelse.

I følge ham er løsningen et modulbyggeri, som vil inddrage nogle af de p-arealerne omkring Dokken.

Regionsrådsmedlem Ib Madsen (DF), formand for Dokkens bestyrelse, ser udbygningen af behandlerhuset Dokken er så vigtigt, at der skal træffes beslutning om udvidelsesmulighederne nu. Foto: Lars Pauli

- Når vi ikke har penge til at bygge drømmeslottet, må vi gå efter den løsning, vi kan løfte økonomisk, siger Ib Madsen og tilføjer, at de oprindelige byggeplaner var udformet i tillid til medfinansiering fra Sundhedsstyrelsen.

Han understreger, at pladsbehovet stadig er der.

- Frem for at gøre ingenting, vil vi finde andre måder at skaffe de manglende kvadratmeter. Projektet er en vigtig del af udbygningen af et godt sundhedshus, som alle har en interesse i fungerer bedst muligt. Derfor skal vi træffe en beslutning nu - i god tid inden der går kommunal- og regionsvalg i tingene, siger Ib Madsen.