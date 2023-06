Behandlerhus skal udvide: Nyt forsøg på at skaffe finansiering

THISTED:- Måske er det et af de sidste skud, vi har tilbage. Vi ved ikke, om det lykkes, for det forudsætter, at Indenrigsministeriet siger "ja" til, at Region Nordjylland kan stille garanti for et lån på 10 millioner kroner til udvidelse af "Dokken".

Det siger Hanne Korsgaard (S), medlem af forretningsudvalget i Region Nordjylland og af bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus. Fonden ejer og driver "Dokken", og har siden 2018 arbejdet for at gennemføre en udvidelse af "Dokken", hvor en stor del af lejerne mangler plads både til klinikpersonale og til uddannelseslæger.

Udvidelsesplanerne, som oprindelig omfattede en 3000 kvadratmeter stor tilbygning, men siden er reduceret til det halve, har hidtil stået i stampe på grund af vanskeligheder med at finansiere udvidelsen på en måde, som ikke udløser en meget stor huslejestigning til lejerne i "Dokken".

Den nuværende husleje i "Dokken" er årligt på cirka 1000 kroner pr. kvadratmeter. De hidtidige forsøg på at finansiere udvidelsen gennem lån i pengeinstitutter og med realkreditlån ville udløse en huslejestigning på 50 procent mod den stigning på 25 procent, som anses som en rimelig stigning i forhold til den nuværende husleje.

Tror på et "ja"

- Jeg er ret sikker på, at både regionens forretningsudvalg og regionsrådet vil støtte, at vi søger Indenrigsministeriet om dispensation, så Region Nordjylland kan stille garanti for et lån på 10 millioner kroner til den erhvervsdrivende fond, siger Hanne Korsgaard.

Hanne Korsgaard håber, at ministeriet vil se pragmatisk på sagen og ligestille sundhedshuse. Arkivfoto: Bo Lehm

Regionsrådsformand Tage Leegaard (K), formand for fondens bestyrelse, er enig.

- Lånegarantien er meget vigtig for vores muligheder for at få finansieringen af "Dokkens" udvidelse på plads. Jeg er temmelig sikker på, at både forretningsudvalg og regionsråd støtter en ansøgning til Indenrigsministeriet om dispensation, og så er det ministeriet, der sidder med afgørelsen om, hvorvidt vi kan udvide eller ikke, siger Tage Leegaard, som håber, at ministeriet kan gennemføre en hurtig sagsbehandling af en dispensationsansøgning.

Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus sidestilles med en privat virksomhed. Derfor kan regionen ikke uden tilladelse fra Indenrigsministeriet stille en lånegaranti for fonden, forklarer Hanne Korsgaard.

Ønsker ligestilling

- Vi har tidligere søgt sundhedsstyrelsen om støtte, men også her var fondsmodellen en hindring. Imidlertid kan vi se, at andre sundhedshuse, som ikke drives af en fond, har fået støtte. Nu håber vi, at ministeriet vil se pragmatisk på sagen og ligestille sundhedshuse. De ydelser, der leveres af et sundhedshus, er ikke anderledes end de, der leveres af et andet bare fordi det er fondsejet, siger Hanne Korsgaard og understreger, at udvidelsen er vigtig for at fastholde og udvikle aktiviteterne i "Dokken" og for fremover at tiltrække uddannelseslæger.

- Lykkes det at få en dispensation fra Indenrigsministeriet, så regionen kan stille garanti for et lån på 10 mio. kroner, kan vi få finansieringen på plads - og så bygger vi. I modsat fald vil vi fortsat stå i en situation, hvor det bliver svært at finansiere udvidelsen til en acceptabel pris, siger Tage Leegaard.

Fondsbestyrelsen har også ansøgt Thisted Kommune om at bidrage til en bedre finansiering af "Dokkens" udvidelse. Det skal ske ved at udskyde betalingen for grunden, tre millioner kroner, indtil 2035. Kommunens afgørelse ventes i slutningen af juni.