Behov for en lyntest? Her finder du Falcks testcentre

NORDJYLLAND:Efter den kortvarige kontrakt med SOS International er det atter Falck, der har fået ansvaret for at lynteste nordjyderne for covid-19, som det også var frem til slutningen af januar

Mandag har den danske redningskoncern åbnet fem faste testcentre fordelt over hele Nordjylland inklusive Aalborg Lufthavn samt et teststed i hver af de to nordjyske færgehavne Hirtshals og Frederikshavn.

Bortset fra at ingen af stederne er døgnbemandet, så garanterer Kjeld Brogaard, regionsdirektør i Falck, at ingen kommer til at gå forgæves.

- Vi tester dem, der kommer. Og hvis der bliver "run" på, så sætter vi mere podemandskab på, siger Kjeld Brogaard. Han forventer, at der dagligt vil blive lyntestet 400-500 på hvert af de fem faste testcentre

Derudover er Falck klar til hver dag at sende et større antal mobile enheder rundt til nordjyske skoler, plejehjem og virksomheder i et nært samarbejde med Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner.

- Det er dem, der beslutter, hvor vi skal bruge vores ressourcer. Men vi vil gerne ud, hvor der er mange, der skal podes, så vi bruger vores ressourcer bedst

Der er typisk to podere med hver mobile enhed, oplyser Kjeld Brogaard.

- Mandag har vi 16-17 biler ude at køre. Tirsdag kommer vi over 20. Det stiger fra dag til dag, efterhånden som kommunerne kommer med deres ønsker, siger Kjeld Brogaard.

Han oplyser, at det er gratis for borgerne at blive lyntestet på Falcks testcentre.

- Også i lufthavnen ved ind- og udrejse, understreger han.

Her finder du Falcks testcentre:

Willy Brandts Vej 31

9220 Aalborg

Åbent fra 8-20 hver dag

Ny Lufhavnsvej 100

9400 Nørresundby

Åbent fra 8-20 hver dag samt ved ankomst og afgang af fly.

Thomas Morilds Vej 11

9800 Hjørring

Åbent fra 8-20 hver dag

Wilhelmsborgvej 14

7700 Thisted

Åbent fra 8-20 hver dag

Smedevej 1

9500 Hobro

Åbent fra 8-20 hver dag

Sydhavnsvej 2

9900 Frederikshavn

Åbent fra 10-17 hver dag

Niels Juelsvej 6

9850 Hirtshals