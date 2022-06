Behovet har ændret sig: "Ukrainerkontor" i Storegade lukker

THISTED: Lige nu bor der cirka 400 ukrainske krigsflygtninge i Thisted Kommune, enten hos familie og venner eller hos private, der huser dem i deres bolig.

23. juni fremgik det af tal fra fra Udlændingestyrelsen at 236 ukrainere bosat i kommunen fået midlertidig opholdstilladelse efter særloven "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine". Dermed er Thisted Kommune kommune tæt på at have brugt sin tildelte kvote på 242 ukrainere med midlertidig opholdstilladelse efter særloven. Tallet er beregnet ud fra 30.000 ukrainske flygtninge i Danmark.

Når Thisted Kommunalbestyrelse mødes i denne uge er et af punkterne på dagsordenen en orientering om status på arbejdet med de ukrainske flygtninge, der opholder sig i kommunen.

Det fremgår, at der ikke længere er så stort pres på arbejdet i forbindelse med ukrainernes ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse. Derfor er der ikke længere behov for at holde det kontor, kommunen i slutningen af marts etablerede i Storegade åbent.

Det lukker med udgangen af måneden og erstattes af et nyt "ukrainerkontor" på rådhuset med to ugentlige åbningsdage og med to ukrainsk talende medarbejdere. I lighed med kontoret i Storegade skal kontoret være det sted, ukrainerne kan få hjælp til at finde vej til yderligere hjælp i forbindelse med deres ophold i Danmark.

Siden åbningen i marts har ukrainerkonteret i Storegadehaft kontakt til 489 ukrainere, heraf 235 voksne og 153 børn. Kommunen har i øjeblikket indskrevet 52 ukrainske elever på Tilsted Skole og 16 ukrainske elever på Campus10