Bekymring for corona-smitte på job: Henry tager en truckervask for at undgå fælles badefaciliteter

THISTED:Henry Hans-Henrik Nielsen, 51 år, griner lidt ved tanken om, at det måske en dag er muligt at styre en gravemaskine hjemme fra sofaen.

Men da den teknologi ikke er lige på trapperne, er han fortsat nødt til at sidde i den store gravemaskine på Thisted Kystvej for at sikre Limfjordens bund, inden der skal etableres en trappe ned til vandet.

Selvom der tales om en nedlukning af Danmark på grund af coronavirus, og folk opfordres til at arbejde hjemmefra, er der stadig mange danskere, som er nødt til at tage afsted på job hver dag. Ifølge 3F er 90 procent af deres medlemmer stadig ude på arbejde, og fra fagforbundet, der organiserer både ufaglærte og erhvervsuddannede lønmodtagere, lyder det, at mange medlemmer frygter at blive smittet med covid-19 på jobbet.

3F har lavet en undersøgelse blandt 1400 tillidsmænd i Danmark, hvor de er blevet spurgt til, i hvor høj grad de tillidsvalgtes kollegaer er bekymrede for at blive smittet med corona på jobbet. Her har en tredjedel, 33 procent, svaret, at deres kollegaer ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” er bekymrede for at blive smittet på arbejde.

45,6 procent har svaret, at kollegaerne er bekymrede ”i nogen grad”, mens 19,9 procent har svaret, at kollegaerne er bekymrede ”i lav grad” eller ”i meget lav grad”. 1,5 procent har svaret ”ved ikke”.

Henry Hans-Henrik Nielsen har for nogle år siden haft kræft, og han tror, det er medvirkende til, at han nu er nervøs for at få corona.

Henry Hans-Henrik Nielsen, der også er medlem af 3F, er ikke bange for at gå på arbejde i øjeblikket, men der ligger alligevel hele tiden en bekymring i baghovedet for at blive smittet med corona.

- Da jeg var 47 år, blev jeg alvorligt syg med prostatakræft, og jeg blev sgu bange dengang. Måske er det grunden til, at jeg er lidt mere nervøs for at blive smittet nu. Jeg tror, jeg tænker lidt mere over livet nu, siger Henry Hans-Henrik Nielsen, der har specialiseret sig i at arbejde med store sten og maskiner ved havne og kyster som arbejdet lige nu ved fjorden i Thisted.

Tager en truckervask

Henry Hans-Henrik Nielsen har det okay med at skulle på arbejde ude trods coronasmitten, fordi han og kollegaerne passer på sig selv og hinanden.

- Vi har indrettet skurene, hvor vi spiser frokost, så vi kan holde afstand, vi kører ikke længere sammen i firmabilen, og jeg spritter gravemaskinen af. Vi gør, hvad vi kan, for at passe på hinanden. Men bliver situationen værre, så er det måske bedre at stoppe arbejdet, siger Henry Hans-Henrik Nielsen.

Han bor til daglig i Hundelev mellem Hjørring og Løkken og er oftest væk hjemmefra flere dage i træk. Så overnatter han i sin campingvogn, ligesom det er tilfældet for mange af hans kollegaer. For at undgå corona-smitte nøjes han også med en ”truckervask” i campingvognen i stedet for at bruge fællesbadet, så længe han kun er væk hjemmefra i fire dage.

Henry Hans-Henrik Nielsen savner det sociale liv med kollegaerne. Han plejer ofte at lave aftensmad til dem, men nu sidder de hver for sig om aftenen.

Coronaens tilstedeværelse kan også mærkes på det sociale liv med kollegaer, der også kommer rundt om fra hele Danmark.

- Før kunne vi sidde om aftenen og få en kop kaffe og en sludder, og jeg har også mange gange lavet mad til mine kollegaer. Men nu holder vi os helt isoleret om aftenen. Det er træls, for man mangler virkelig det sociale, siger Henry Hans-Henrik Nielsen.

Formand: Forstår bekymring

Niels Jensen, formand for 3F Thy-Mors, har ikke hørt om, at der skulle have været større smitteudbrud på eksempelvis fabrikker i området, og han synes, virksomhederne tackler situationen godt ved at overholde restriktionerne.

Men han har fuld forståelse for, at medlemmerne, der ikke kan arbejde hjemmefra, kan være bekymrede for at blive smittet med corona på jobbet.

- Specielt dem, som er udsatte. Her tænker jeg eksempelvis på rengøringspersonale på sygehusene og institutioner, som gør rent efter covid-19-patienter, siger Niels Jensen og fortsætter:

- Der er god grund for alle til at passe på, især med den nye variant. Jeg tror ikke, man kommer til at lukke virksomhederne, for det er jo dem, der holder gang i Danmark i øjeblikket.

Formanden for 3F Thy-Mors har svært ved at se, hvordan man kan gøre bekymringen mindre for medlemmerne.

- Det er jo lidt en umulig opgave, vi står i i øjeblikket. Man skal selvfølgelig overholde de restriktioner, Sundhedsstyrelsen har udstedt, og så kan man måske køre en politik om, at man frivilligt lader sig teste alle sammen, siger Niels Jensen, der glæder sig til, at folk bliver vaccineret.

- Et eller andet sted er der jo lys for enden af tunnelen herfra.