Benspænd for grønne planer: Vindmøller på havnen vigtigere end nogensinde

HANSTHOLM:Intet tyder på, at Nordjylland vil få strøm fra kommende havvindmølleparker.

Det ligger fast efter det onsdag stod klart, at folketingspolitikerne har stillet størsteparten af 33 danske havvindmølleprojekter under "åben dør ordningen" i bero. Kun fire - og ingen af dem nær de nordjyske kyster, kan få grønt lys.

Beskeden er modtaget med både bekymring og undren på borgmesterkontoret i Thisted, hvor borgmester Niels Jørgen Pedersen (V) konstaterer, at de manglende muligheder for at realisere havvindmølleprojekter tæt på Hanstholm Havn gør det endnu vigtigere, at realisere andre vindmølleprojekter, som lige nu er under forberedelse.

- Havvindmølleprojekterne har været de fugle på taget, vi kunne få rigtig meget gavn af. Nu får vi dem ikke, men så meget mere vigtigt er det, at vi kan realisere planerne om vindmøller på havnen, og at der er forståelse for nødvendigheden af, at at det sker. Får havnen ikke vindmøller på land, vil det være problematisk, siger borgmester Niels Jørgen Pedersen.

Han understreger, at processen, der skal føre til opstilling af vindmøller ved havnen, er i gang.

- Der sker en masse, og relevansen af, at havnen får møllerne, nu yderligere tydeliggjort.

Samtidig peger borgmesteren på, at det er ærgerligt, at der ikke længere er udsigt til at få "havvind tæt på havnen". Et af de projekter, som nu er stillet i bero, var en havvindmøllepark i Vigsø Bugt.

- Et er, at vi ikke kan få grøn strøm fra havvindmøller, noget andet er, at de muligheder, der tegnede sig for Hanstholm Havn som service- og installationshavn for havvindmølleparker, også er væk, konstaterer borgmesteren, der ser yderligere et paradoks i sagen.

Siden 2012 er der testet havvindmøller i testcentret i Østerild, men Thisted Kommune får ikke glæde af strømmen fra de færdigudviklede møller. De opstilles i havvindmølleparker andre steder end nær de nordjyske kyster, konstaterer borgmester Niels Jørgen Pedersen. Arkivfoto: Claus Søndberg

- I testcentret i Østerild testes de møller, der skal stå i de fremtidige havvindmølleparker, men når møllerne er klar til produktion, placeres de i havområder andre steder i Danmark, hvor de vil bidrage til at skabe indtægter og udvikling.

Med tanke for mulighederne af at opbygge nye forretningsområder med tilknytning til Hanstholm Havn uden havvindmølleparker tæt på, konstaterer Niels Jørgen Pedersen at udviklingen er i gang. Blandt andet når det gælder ind- og udskibning af gods.

- Havnens grønne omstilling vil også fortsætte med de vindmøller, der stilles op. De vil producere mere grøn strøm, end vi selv kan bruge, men det bliver i et andet, og mere lokalt gear, konstaterer borgmesteren med tanke for, at de udviklere og investorer, der var klar til at starte projekter i tilknytning til havnen, gjorde det med øje for adgangen til strøm fra kommende havvindmølleparker.

- Uden adgang til den strøm skal vi næppe regne med lokalt at producere brint eller metanol til Mærsk's skibe, siger han.