Bent har klaget: - Skraldemændene tager ikke vores plejebarns bleer med

HILLERSLEV:- Vi har et multihandicappet plejebarn, og vi smider masser af bleer i renovationen. Men så oplever vi, at de ikke er blevet fjernet, når skraldebilen har været her for at tømme beholderne. Bleerne sætter sig fast og ligger tilbage i bunden af spanden!

Det siger Bent Lyngklip Kjeldgaard fra Hillerslev. Selvom hustanden hos ham kun består af tre personer, oplever de ikke desto mindre problemer med at få tømt skraldespande. Beholderne er flere gange ikke blevet tømt helt, efter at Thisted Kommune fra 1. november 2022 gik over til husstandssortering i ni forskellige typer affald fordelt på sektionsopdelte beholdere. Og problemet er ikke bare bleerne.

- Hvis vi tager 28. juni, så lå der stadig en fjerdedel af indholdet tilbage i beholderen for restaffald efter tømningen, og det samme gjorde sig gældende for papir/pap. Det er simpelthen ikke godt nok. Renovationsarbejderne gør ikke deres arbejde ordentligt. Hvad ville folk sige til, hvis du skrev en artikel og sprang over hvert andet ord? spørger Bent Kjeldgaard.

Bleerne har klemt sig fast i bunden af Bent Kjeldgaards beholder til restaffald. Privat foto

De snævre kamre i beholderne bevirker, at ting let sætter sig fast, oplever han.

- Det er særligt slemt, hvis der er kommet vand i beholderne, for de er jo ikke helt tætte. Og selvfølgelig skal man ikke presse affaldet for hårdt sammen, men det hober sig jo op i den efterfølgende periode, hvis ikke beholderen er blevet tømt helt. Der var engang, hvor vi havde særligt meget affaldspap. Da lod jeg være med at fylde i papir/pap-sektionen, men pakkede pappet sammen i en stor papkasse, som jeg stillede oven på skraldespanden. Da skraldebilen havde været her, var kassen blevet stillet ned på jorden, mens beholderen var blevet tømt for plastik i kammeret ved siden af. Det ville da have været en enkel sag for skraldemændene at smide den papkasse op på vognen, mener Bent Kjeldgaard.

Han har et par gange henvendt sig sig til Team Affald i Thisted Kommune og den ene gang blev han henvist videre til Remondis A/S, som har udbuddet på at køre affald for kommunen.

- Jeg foreslog, at skraldebilerne medbragte en stang til at løsne affald, der har sat sig fast. Men nej, det var ikke deres opgave at røre ved skraldet, lød svaret. Det var derimod brugernes ansvar at pakke affaldet så løst, at det uden problemer kan tømmes over på vognen, siger Bent Kjeldgaard.

Ved et svar fra kommunen fik han oplyst, at selskabet ifølge kontrakten skal banke beholderen mod kanten af bilen tre gange. Det affald, der stadig sidder fast efter den behandling, bliver siddende til næste tømning, forlød det.

Pap, der sætter sig fast, udgør ifølge Remondis A/S det største problem. Privat foto

Det bekræfter Thomas Jensen fra Remondis, som Nordjyske har talt med.

- Vi ser et vist problem ved pap, hvor folk har en tendens til at presse affaldet for meget sammen. Det er meget sældent, at vi oplever, at beholderne til restaffald og bioaffald ikke har kunnet tømmes helt. Det er rigtigt, at vi banker containerne tre gange. Når vi ikke gør det 10 gange, er det for at skåne containerne, der helst skal kunne holde i 10 år, siger Thomas Jensen.

Han afviser forslaget om at bruge en pind til at rage fastklemt affald ud med.

- Der er nogle arbejdsmiljøregler, som vi skal overholde af hensyn til medarbejderne. De skal ikke for tæt på affaldet, hvor der kan være opstået skadelige mikroorganismer i en beholder, der har stået i 14 dage, siger han.

Men løsningen kan være at bestille større containere end den udleverede standardstørrelse. Det er Bent Lyngklip Kjeldgaard faktisk selv inde på som en nødvendig udgang på problemet.

- Der kan bestilles en container på 370 liter, ja helt op til 406 liter, hvor standardstørrelsen er på 240 liter. Det er også muligt at betale for ugentlig tømning, hvis behovet er stort, siger Thomas Jensen fra Remondis.