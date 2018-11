Bentes krop sagde stop: Jobcentret kaldte hende doven og psykisk ustabil

THISTED: Selvom love fra EU kan virke uigennemskuelige, kan de sagtens være til nytte.

Det kan 53-årige Bente Agerholm skrive under på. For hun har med 3Fs hjælp fået slettet information fra sin sag ved kommunens jobcenter ved hjælp af EU-loven GDPR, bedre kendt som persondataforordningen. Det skriver Fagbladet 3F.

Information, der ikke bare var irrelevant for Bente Agerholms sag, indeholdt også angreb på hendes person.

- Der stod, at jeg var doven og psykisk ustabil, og det gik mig meget på, at andre havde mulighed for at se information, jeg slet ikke kunne genkende mig selv i, siger Bente Agerholm.

Har altid arbejdet - og kan lide det

Bente Agerholm har arbejdet i fysiske jobs, siden hun var 16 år. Som fabriksarbejder i fiskeindustrien og ved forskellige virksomheder i området omkring Thisted, hvor hun bor og er vokset op.

Som konsekvens af det opslidende arbejde sagde Bentes krop stop i 2017. Hun kunne ikke holde til at arbejde længere - i hvert fald ikke i stillinger, der krævede fysisk arbejde, da hun blev ramt af komplekse, kroniske smerter.

- Jeg har altid arbejdet, for jeg kan godt lide at arbejde. Men nu har jeg simpelthen så ondt nogen gange, at jeg nærmest er invalid, siger Bente Agerholm.

De kroniske smerter blev værre

Bente Agerholm kom på sygedagpenge, og i maj 2018 måtte hun starte i en virksomhedspraktik, hvor hendes arbejdsevner skulle efterprøves. Det blev i en genbrugsforretning i Vildsund i Thy.

Arbejdet med at forberede varer til butikken viste sig dog at være for meget for Bente Agerholm. De kroniske smerter blev værre, og hun måtte bruge resten af dagen på at ligge ned for at skåne sin krop.

Et par uger inde i jobforløbet blev Bente Agerholm nødt til at sygemelde sig på grund af smerter. Hun var sygemeldt i to uger og måtte i slutningen af juni stoppe i genbrugsbutikken.

Det var sådan set fint - pointen med jobforløbet havde netop været at afklare, hvilken slags arbejde Bente Agerholm var i stand til at udføre. Det skulle skrives ind i Bentes jobcentersag og bruges i hendes videre forløb.

Læs mere under billedet.

Arkivfoto

- Det gør mig stadig ked af det

Men det viste sig, at lederen af genbrugsforretningen havde set sig sur på Bente Agerholm. Han anklagede hende for at have dovnet den i ugerne på stedet, at hun havde fobi for at arbejde, og at hendes arbejdsmoral ikke havde noget med hendes kroniske smerter at gøre. Det fortalte han jobcenterets jobkonsulent, og hans subjektive vurdering blev skrevet ind i Bente Agerholms sag.

- Det var jo løgn, vil jeg sige. Vi havde nærmest ikke arbejdet sammen, fordi han ikke var der, og han havde ikke kompetencerne til at vurdere mig på den grove måde. Alligevel blev hans ord en del af min sag. Det gør mig stadig ked af det, at kommunen valgte at skrive det ind, siger Bente Agerholm.

I starten af august tog Bent Agerholm kontakt til 3Fs lokalafdeling i Thy-Mors. Hun havde set det dokument, der var blevet vedlagt hendes sag på jobcenteret. Sammen med 3F begyndte hun at rykke for at få dokumentet, eller i hvert fald dele af det, slettet fra sin sag ved hjælp af persondataforordningen.

- Oplysningerne fra lederen af genbrugsbutikken var unødvendigt grove og irrelevante for sagen. Selvom sagsbehandlere ved kommunen skal se bort fra den slags personvurderinger, kan så hårde ord ubevidst farve f.eks. en ny sagsbehandlers indtryk af Bente. Derfor var det vigtigt at få informationen slettet, siger Hanne Frøjk Søvndal, der arbejder for 3F i Thy-Mors.

Fik en ny sagsbehandler

Ifølge persondataforordningen skal der tages ekstra hensyn, når personfølsomme oplysninger behandles. Her skal man i de fleste tilfælde bede om samtykke fra den, oplysningerne vedrører. Desuden skal den slags oplysninger altid være relevante i forhold til deres deres formål og korrekte.

- Jeg synes, det er for dårligt, at kommunen har haft et møde med lederen af genbrugsbutikken, uden jeg vidste noget om det. Det betød, at der ukritisk blev skrevet sådan nogle ting ind i min sag. Jeg ville ønske, de også havde spurgt om min oplevelse, siger Bente Agerholm.

Først fik Bente Agerholm og 3F at vide, at det ikke var muligt at slette informationen. Men da de prøvede igen, efter Bente Agerholm havde fået en ny sagsbehandler, lykkedes det alligevel at få oplysningerne slettet med persondataforordningen i hånden.

- Jeg har det virkelig godt med, at informationen er væk. Jeg er sikker på, det ville have fået nogle konsekvenser for mig, hvis det stadig havde stået der. Simpelthen fordi der er så meget mistro i det system, siger Bente Agerholm.

Hun har siden sommer været i en ny virksomhedspraktik på et plejehjem i lokalområdet, som hun afsluttede uden problemer. Bentes arbejdsevne er blevet fuldt dokumenteret hos kommunen.

Fagbladet 3F har i forbindelse med denne historie forsøgt at få en kommentar fra Thisted Kommune, men kommunen har ikke ønsket at udtale sig, da det drejer sig om en personsag.