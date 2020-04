Beredskab alarmeret: Brud på gasledning nær Thisted

SKINNERUP:Lørdag eftermiddag kl. 16 blev Nordjyllands Beredskab alarmeret om gasudslip, efter der var sket brud på en gasledning på Tranhøjvej ved Skinnerup nord for Thisted.

Ifølge indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Claus Sejer Pedersen er der styr på situationen, men det kommer til at tage mellem to og fire timer før ledningen er sat sammen igen. Mens arbejdet står på vil et stykke af Klitmøllervej være spæret for trafik mellem Hanstholmvej og Sejlhøjvej.

- Det er hovedledningen, der er revet over, og vi skal grave ned for at lukke den to steder for at sikre den. Men grundvandet står højt, så vi skal have pumpet noget vand væk, før vi kan komme ned og se, om røret er revet helt fra hinanden, siger Claus Sejer Pedersen.

Samtidig oplyser han, at der ikke er fare for brand eller eksplosion, men beredskabets folk har bedt personerne i de omkringliggende huse om at holde sig inden døre.

I forbindelse med bruddet er der flere huse, der mangler gas, og der kommer formentlig til at gå mellem seks og otte timer, før den er tilbage igen.

Ifølge Claus Sejer Pedersen er bruddet sket, fordi nogen var ved at lægge drænrør, og de kom for tæt på gasledningen.

Midt- og Vestjyllands Politi har også fået meldingen om bruddet på gasledningen, men fordi der er styr på situationen, er de ikke til stede. Hvis det havde været en kritisk situation, ville politiet være blevet tilkaldt, men det har ikke været nødvendigt.