Kvinde sad fast i gynge: Måtte ringe efter hjælp

Ifølge alarmen var der tale om en redningsaktion med en fastklemt person i en maskine eller lignende, men helt så alvorligt skulle det ikke vise sig at være, da Nordjyllands Beredskab sendte en indsatsleder til Hanstholm lørdag aften.

Her var en kvinde blevet fastklemt i en gynge, og derfor sendte beredskabet en indsatsleder afsted for at lede redningsaktionen.

- Vi havde fået at vide, at det ikke var så alvorligt, og jeg blev afmeldt igen, inden jeg nåede frem, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Henrik Gade Jespersen til NORDJYSKE og fortsætter.

- Vi havde folk derude fra Station Hanstholm, og de fik hjulpet hende fri.

Ifølge indsatslederen er det ikke første gang, at Nordjyllands Beredskab rykker ud til en fastklemt kvinde i en gynge.

- Vi havde et tilfælde for et år eller halvandet siden, men det er ikke noget, vi ser så meget, siger Henrik Gade Jespersen.

Kvindens tilstand er ukendt.