Beruset kvinde ramte vejskilt og forulykkede

HURUP:En 29-årig kvindelig bilist kørte natten til søndag galt midt i Hurup, og hun blev efter uheldet bragt til tjek på skadestuen. Politiet sigter hende for spritkørsel.

Trafikuheldet skete ved 02-tiden på Nygade i Hurup. Ifølge politiet nåede kvinden ikke at dreje i en vejsving, så i stedet ramte bilen et vejskilt og væltede om på siden.

Det lykkedes selv for kvinden at komme ud af bilen, og ifølge politiets oplysninger var hun ikke kommet noget alvorligt til, men måtte en tur på skadestuen. Hun fik taget en blodprøve, da politiet har mistanke om, at hun var beruset, da hun kørte galt.