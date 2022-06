Besked til heldig nordjyde: Din tredjepræmie er millioner værd

THISTED:En heldig thybo skal måske stadig have hjælp til at spise, for det er svært at få gaflen ind i munden med armene oppe over hovedet.

Og lige der er det ikke utænkeligt at thyboens arme befinder sig, for fredag aften vandt vedkommende knap tre millioner kroner i Eurojackpot.

Det oplyser Danske Spil.

Den heldige spiller fra Thy havde fem rigtige. Det var ikke nok til at tømme førstepræmiepuljen, som kræver et pletskud på yderligere to ekstra tal.

Men det rakte til en tredjepræmie som udløser en gevinstcheck på helt præcist 2.884.055 kroner, og trods stigende inflation rækker det beløb vist rigeligt til en god sommerferie.

Den forventede førstepræmiepulje stiger nu til 189 millioner kroner. Tallene trækkes næste gang tirsdag aften.