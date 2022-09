Beskyldninger om misrøgt: Naturstyrelsen inviterer på tur ud til hestene

KLITMØLLER:"Stakkels heste. Det gør ondt helt ind i hjertet." Sådan lyder én af talrige kommentarer på Facebook, efter at en fotograf fra Djursland har lagt fotos af 10 små heste, der indgår i et afgræsningsprojekt ved Klitmøller, ud på det sociale medie.

På et par af hestene kan man se aftegning af ribben under huden. Fotografen nævner, at hovene er flækket, og at to af hestene har for stramme gps-halsbånd. "Sporene skræmmer her fra Mols", skriver han, med henvisning til de meget omdiskuterede sager om dyrevelfærd i Molslaboratoriet, hvor han selv har været meget aktiv i debatten.

Opslaget på Facebook har bragt sindene i kog og fået flere til at beskylde Naturstyrelsen for dyremishandling og misrøgt af hestene. Der er dog også en, der mener, at det ud fra andre fotos ser ud til, at dyrene trives. En anden skriver "Trist som vi behandler dyr i Danmark. Det ses her og nu med mink i bur igen. Svinefarme, høns i bur osv. vi kan ikke være det bekendt."

Ude året rundt

De 10 små heste af racen konik blev i august sat ud i et 224 hektar stort, indhegnet område syd for Klitmøller. Det er meningen, at hestene skal gå i området året rundt for at pleje naturen og samtidig gøre forskere klogere på, hvilken effekt helårsgræsning har i klitnatur. Håbet er, at hestene vil bidrage til at holde uønskede vækster som høje græsser, rynket rose og tagrør nede. Samtidig skal dyrene skabe mere dynamik i landskabet ved at lave huller med åbent sand til gavn for mange insekter.

Projektet er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune, og det bliver fulgt af en ekspertgruppe fra Aarhus Universitet.

Offentlig gåtur torsdag

Der vil være folk fra både Naturstyrelsen, Nationalpark Thy og Thisted Kommune med, når Naturstyrelsen torsdag eftermiddag inviterer alle interesserede med på en gåtur i området. Invitationen blev lagt ud på Naturstyrelsens hjemmeside mandag, som en direkte reaktion på de seneste dages ophedede debat om dyrevelfærd på de sociale medier.

Claus Rasmussen, specialkonsulent i Naturstyrelsen Thy, oplyser, at på baggrund af klager tog embedsdyrlægen ud for at se til hestene i fredags. Naturstyrelsen Thy har desuden haft en lokal dyrlæge til også at tilse dyrene for nyligt.

- Jeg har ikke fået noget fra embedsdyrlægen endnu, men dyreholderen fortalte mig fredag eftermiddag, at alt er fundet i orden. Det samme sagde den lokale dyrlæge, fortæller han og tilføjer:

- De synes ikke, at gps-halsbåndene er for stramme. Halsbåndene må heller ikke sidde for løst, for så risikerer hestene at hænge fast i en gren, når de går rundt i skoven derude. Der er 50 hektar skov med bjergfyr og sitka, hvor de kan gå ind i læ.

Claus Rasmussen forklarer, at gps-overvågning indgår i den videnskabelige undersøgelse, hvor man undersøger effekterne på klitnaturen. Samtidig giver det dyreholder mulighed for hurtigt at kunne finde dyrene. Det er en forudsætning i græsningsaftalen, at dyrene skal tilses dagligt.

- I og med at forpagter er forpligtet til hver eneste dag at komme derud, så holder han øje med, om der er en enkelt eller to af hestene, der ikke rigtig klarer sig, som den skal. Så bliver den taget af, eller der bliver tilført tilskudsfoder. Der er også en beredskabsplan for, hvad der skal ske, når vi kommer ind i perioder med vinterlignende vejr, understreger han.