Beslutning trækker ud: Mangler penge til at udvide behandlerhus

THISTED:Oprindelig lød udvidelsesplanerne for Dokken i Thisted på en 3000 kvadratmeter stor tilbygning, men allerede for flere år siden blev størrelsen på byggeriet reduceret til det halve, 1500 kvadratmeter.

Begrundelsen for at reducere antallet af kvadratmeter var vanskeligheder med at finde finansiering af projektet, men selv om der nu arbejdes med en 1500 kvadratmeter stor tilbygning er det fortsat spørgsmålet om finansiering, der er årsag til, at der endnu ikke er truffet beslutning om at sætte byggeriet i gang.

- Vi har et tilbud på byggeriet, som skal accepteres inden 1. maj. Så det er den frist, vi arbejder med lige nu, forklarer Tage Leegaard, formand for bestyrelsen for Den Erhvervsdrivende Fond Thisted Behandlerhus. Fonden ejer Dokken på havnen i Thisted og lejer bygningens lokaler ud til blandt andet flere læger. Den længe planlagte udvidelse skal imødekomme lejernes ønsker om mere plads.

- Vi må erkende, at det er svært at få enderne til at nå sammen. Men vi har ikke opgivet, siger Tage Leegaard om udsigterne til at finansiere en tilbygning til Dokken. Privatfoto

- Problemet er at finansiere udvidelsen. Vi har erkendt, at der ikke er mulighed for at få fondsmidler, så lige nu undersøger vi andre muligheder for finansiering, forklarer Tage Leegaard og tilføjer, at bestyrelsen ikke ønsker at oplyse, hvilke muligheder, der er i spil.

- Det giver ingen mening, før vi ved, hvor det fører hen, siger Tage Leegaard.

Han fortæller, at bestyrelsen er i "god dialog" om mulighederne for at finansiere tilbygningen. Hvor stort et beløb, der skal finansieres, ønsker han ikke at oplyse.

- Lejerne i Dokken er utålmodige, men vi må erkende, at det er svært at få enderne til at nå sammen. Men vi har ikke opgivet. Der er skabt et unikt behandler- og uddannelsesfagligt miljø i Dokken, og det vil vi gerne understøtte med udvidelsen, siger Tage Leegaard.

For at imødekomme lejernes behov for mere plads arbejder bestyrelsen igen med muligheden af midlertidigt at opstille en pavillon.

- Den beslutning er endnu ikke truffet, men pavillonen han være den midlertidige løsning, der sikrer mere plads, indtil udvidelsen er færdig. Men det giver ingen mening at opstille en pavillon, hvis vi ikke mener det er muligt at finansiere selve udvidelsen, siger Tage Leegaard. Han forventer at være nærmere en beslutning om byggeriet om en måned, når fristen for accept at tilbuddet på arbejdet løber ud.