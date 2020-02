Beslutningen er truffet: Færdig med egnsteater, men ikke med teater

THISTED:- Det vigtige er, at der fortsat er teater i Thisted Kommune, og det skal sikres gennem et tæt samarbejde mellem foreninger og andre, som arbejder med teater - og det skal lykkes.

Det siger Niels Jørgen Pedersen (V), formand for Thisted Kommunes erhvervs-, arbejdsmarkeds- og kulturudvalg.

Udvalget drøftede onsdag endnu en gang, om den nuværende egnsteateraftale, som udløber med udgangen af 2020, skal genansøges for perioden 2021 til 2024. Aftalen har hidtil sikret, at Thisted Kommune har Thy Teater som sit egnsteater.

Op til onsdagens møde havde udvalget fire modeller i spil, hvoraf en indebar, at Thy Teater genansøger om en ny egnsteateraftale.

En anden model sigter mod "oprettelse af en ny overordnet paraplyforening eller samlende forening, hvor foreningen har til formål at skabe samarbejde mellem de eksisterende teateraktører i Thisted Kommune og derved koordinere et bredt udvalg af indkøb og medvirke til generel markedsføring og branding samt selv stå for indkøb af teaterforestillinger (særligt børne- og ungeforestillinger). Modelen kan varieres med at anvende en eksisterende forening, hvor vedtægterne tilpasses. Denne model er uden en egnsteateraftale", lyder det ordret i beskrivelsen af model 1, som udvalget har besluttet at arbejde videre med.

- Vi arbejder videre med model 1, men vil samtidig undersøge mulighederne af at søge et samarbejde med Limfjordsteatret i Nykøbing. Det er indtil videre en kun en mulighed, som vi endnu ikke har drøftet med teatret, men det er logisk at undersøge, om der kan samarbejde med Limfjordsteatret , ligesom vi ønsker et bredt samarbejde med foreninger og andre, som arbejder med teater i Thisted Kommune, siger Niels Jørgen Pedersen.

Han tilføjer, at der er gode erfaringer med et bredt samarbejde mellem en række foreninger om Spillestedet Thy.

- Så muligheden for at gøre det samme på teater-området skal nu afprøves, siger Niels Jørgen Pedersen.

Torben Juul-Olesen, formand for bestyrelsen for Thy Teater sagde onsdag til Radio Midt/Vest, at konsekvensen af udvalgets beslutning er, at Thisted Kommunens nuværende egnsteater ophører med at eksistere med udgangen af året og andre kræfter må arbejde med det teatertilbud, der skal følge efter.