Beslutningen rykker nærmere: Ingen bud på ny skolestruktur

THISTED:Med mindre end to døgn til, at de 27 medlemmer af Thisted Kommunalbestyrelse samles for at tage stilling til kommunens nye skolestruktur, er der endnu ingen tegn på, at der kan skabes bred politisk opbakning bag et forslag.

Hen over weekenden er der forhandlet skolestruktur - eller pågået det, den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Vestergaard kalder "sonderinger". Det bekræftes af borgmester Niels Jørgen Pedersen (V).

- Her og nu er det meget svært at spå om, hvad der sker, når kommunalbestyrelsen mødes tirsdag. Alle håber, der findes et forslag, som flest muligt kan stå inde for. Det er ikke fundet - og tiden løber. Det er alle opmærksom på

Ulla Vestergaard forklarer, at sonderingerne afspejler forskellige holdninger blandt partierne til, hvordan en løsning kan se ud.

- Men vi står med en gordisk knude, som lige nu er svært at løse, konstaterer Ulla Vestergaard om situationen for den proces, som for alvor startede, da et stort flertal i kommunalbestyrelsen sendte forslaget til ny skolestruktur i høring.

Arkivfoto: Bo Lehm

Den røde tråd i høringssvarene er, at ingen af de fem skoler, Vestervig, Koldby, Bedsted, Østerild og Vesløs, som er foreslået lukket, skal lukke.

- Det understreger, at det er ekstremt svært at tale skolestruktur. Alle er berørt, uanset om det er borgere eller politikere. Der er meget i spil - også efter en høring, hvor der er kommet mange andre ting i spil.

Efter weekendens sonderinger har Ulla Vestergaard mandag formiddag svært ved at se billedet af noget, der kan blive til et samlet udspil om skolestrukturen.

- Jeg har efterhånden siddet i kommunalbestyrelsen i 14 år, og har aldrig set et lignende forløb. Det er hundesvært - også at se, hvad det er for et forslag, der kan samle et flertal for en eller anden løsning, siger Ulla Vestergaard og tilføjer, at alle involverede er klar over, at tiden er ved at rinde ud.

- Ingen er i tvivl om, hvor mange timer der er tilbage, før klokken er 19.00 tirsdag aften og mødet i kommunalbestyrelsen begynder. Og det bliver ikke nemmere, efterhånden som timerne går, siger Ulla Vestergaard.

Dermed er det også stadig et åbent spørgsmål, om der kommer et forslag til en stor løsning, eller landes en beslutning omkring noget væsentligt mindre end det oplæg, der blev sendt i høring 27. marts.

- Det var en stor plan og dermed også med tilsvarende store udfordringer. Det tror jeg også afspejler sig i forløbet af de forhandlinger, der har været i gang, siden vi fik de mange høringssvar, siger Ulla Vestergaard.