Besøgscenter åbner først til september

ØSTERILD: Sommerens turister får alligevel ikke glæde af det nye besøgscenter, som er opført ved det nationale testcenter for store vindmøller ved Østerild.

Den 600 kvadratmeter store bygning er ganske vist færdig, men udstillingen åbner først i forbindelse med den officielle indvielse, der finder sted 9. september. Planen var ellers, at besøgscentret skulle åbne for publikum her i juli.

- Vi har været ramt af nogle forsinkelser. Det er vigtigere at vi gør det ordentligt, end at vi får denne turistsæson med, siger Hans Stokholm Kjer, medarbejder i Thisted Kommune og formidlingskoordinator i forbindelse med testcentret.

Den officielle indvielse er rykket en uge i forhold til den tidligere udmeldte dato. Denne ændring er sket af hensyn til energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som vil deltage i åbningen.