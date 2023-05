Besøgscenter er nomineret til hæderspris

VORUPØR: Nationalparkcenter Thy er nomineret til den prominente betonpris In-Situ Prisen, der hylder det pladsstøbte byggeri.

Nationalparkcenteret, der snart kan fejre to års fødselsdag, er blandt de tre nominerede projekter til prisen, der uddeles af Dansk Beton 1. juni. Centret er støbt på stedet ind i en eksisterende klit.

In-Situ Prisen går til udførelsen af et unikt arbejde i pladsstøbt beton, der har udfordret materialets formbarhed og potentiale.

Det er virksomheden PERI Danmark, der har leveret tegninger, støbeforme og specialiseret rådgivning til det 700 kvadratmeter store velkomstcenter. Byggeriet er udført af HMC A/S.

Nationalparkcenter Thy ligger midt i et fredet klitområde, hvor centeret har indgang fra byen og udgang mod Vesterhavet. Selve bygningen ligger ikke på en fredet grund, men Kystdirektoratet måtte give dispensation til, at en stor mængde sand fra naboklitten kunne flyttes, mens byggeprocessen stod på, og senere tilbageplaceres.

Steffen Holm, salgsingeniør hos PERI, er meget stolt af, at PERI har været en del af det imponerende byggeprojekt, der blandt andet stillede krav til betonens farve, da centret skulle passe ind i de naturskønne omgivelser. Der er brugt hele 650 kubikmeter hvid beton til projektet. At byggeriet nu er nomineret til In-Situ Prisen kommer ikke som en overraskelse for ham.

- Det ekstraordinære ved Nationalparkcenter Thy er, at det er støbt ind i en sandbanke ved kysten. Bygningen fremstår som en slags arkitektonisk bunker, der indgår som en naturlig del af Nationalpark Thy. En anden unik detalje er, at der er brugt det, man kalder en hvid beton, der har denne her beige tone, der læner sig op ad farven på strandsandet. Den lyse beton er både sjælden og svær at arbejde med, fordi den tørrer hurtigere end den traditionelle grå beton, så det har været en længere proces at finde den helt rigtige, siger han.

Det er Nationalpark Thy, der er bygherre på projektet, og byggeprocessen stod på i 13 måneder op til åbningen 15. juni 2021.