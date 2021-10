Bestyrelsen for bryghus slår bak: Vil stadig sælge private label øl til politikere

THISTED:Bestyrelsen for Thisted Bryghus har søndag formiddag sat fuld kraft bak for gårsdagens beslutning fra direktør Aage Svenningsens udmelding om ikke at levere private label øl til polikere og politiske partier.

Bryggeriet røg ud i en shitstorm, som det så smukt hedder, efter Pernille Vermund fra Nye Borgerlige lagde to billeder af en Vermund Øl med hendes portræt på etiketten - leveret af Thisted Bryghus i bryggeriets private label koncept.

Det blev fanget af en del Twitter-brugere, og derfra bredte stormen sig.

Det fik Aage Svenningsen til at meddele, at man fremover ikke vil producere private label til politikere, for at undgå at blive taget til indtægt for kundernes politiske holdninger.

Og så tog shitstormen til i styrke fra stiv kuling til en kategori 5 orkan - nu også fra den anden side med sure kunder, der mente, at bryggeriet skulle have stået fast. På under et døgn var flere end 2000 Facebook-brugere ved tastaturet.

Også på Nordjyskes egen Facebook-side var historien en del debat, hvor især kritikken af bryghusets beslutning og undskyldning fyldte meget.

- Noget vag beslutning. Tænker, at hvis der er 50 personer, der har reageret, hvoraf de 30 ikke en gang ved, hvor Thisted ligger og nok aldrig har smagt en Thy pilsner, ja, så ville skaden måske ikke være så stor. Nå men de laver nu noget dejligt øl, skriver Kent Egebjerg.

Balladen begyndte, da Nye Borgerliges formand Pernille Vermund lagde to billeder af sin Vermund Øl op på Instagram. Her er Pernille Vermund på besøg hos Kim Edberg og Gitte Bundgaard fra Nye Borgerlige i Rebild. Foto: torben Hansen

- Synes, at alle “ lægger sig fladt ned “, bare der bliver pirket lidt til dem. Stop nu al den “ politiske korrekthed”, skriver Kirsten Sussie Høy Arvin i en kommentar til opslaget med artiklen.

Afsluttet kapitel

Og nu har bestyrelsen altså taget tøjlerne, slået bak og slået fast, at Thisted Bryghus' private label er tilgængelig for alle kunder af hvilken som helst politisk observans. Så hvis Pernille Vermund - eller Ulla Astman - ringer mandag for at få leveret en kasse øl mere, så kan hun det.

- Ledelsen/direktionen på Thisted Bryghus lavede et forhastet og forkert opslag på vores Facebook-profil. Det er derfor blevet Bestyrelsens opgave at rede trådene helt ud i den her sag. Bestyrelsen bakker fortsat 100 % op omkring ledelsen og direktionen i Thisted Bryghus. Bestyrelsen ønsker ligeledes, at konceptet ”private labels” fortsætter til glæde for Bryggeriet og de mange kunder som benyttet sig af dette koncept.

- Bestyrelsen forventer klart, at Thisted Bryghus både nu og for fremtiden betjener alle mulige kunder, uanset politisk observans. Sagen, som voksede sig stor på de sociale medier hen over weekenden, er hermed et afsluttet kapitel for Thisted Bryghus, skriver den samlede bestyrelse for Thisted Bryghus i en pressemeddelelse. der er sendt ud søndag formiddag.