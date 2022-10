Bestyrelsesformanden: Hotel og strand hænger sammen

VILSUND:- Hotel Vildsund Strand og det grønne areal, der omgiver det, kan ikke adskilles. Du kan ikke få en forretning ud af det ene, hvis du ikke har det andet. Så vi bevarer tingene, som de er, og går nu på jagt efter en ny forpagter. Der er ingen i den nye bestyrelse, som ønsker at sælge hotellet.

Denne melding kommer fra Anders Hornstrup, Skjoldborg. Han er formand for bestyrelsen for Vildsund Strand Anpartsselskab af 1994, som ejer bygninger, inventar og den en hektar store grund mellem Åsvej, sundet og åen, som det kendte hotel ligger på.

På en velbesøgt ekstraordinær generalforsamling 12. september kunne bestyrelsen ikke få samlingens accept af at sætte det over 100-årige hotel til salg. Det medførte, at seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer trak sig. På en ny generalforsamling her i oktober var der dog ingen problemer med at få besat de ledige poster. Bestyrelsen består nu af Poul Erik Egeberg, Marian Boelskifte, Heidi Pedersen, Alex Sørensen, Michael Christensen og Peter Christensen foruden Anders Hornstrup, der er formand, i hvert fald indtil bestyrelsen har konstitueret sig onsdag.

- Det er yngre bestyrelsesmedlemmer, vi har fået valgt. Den længst fra kommende er fra Sennels, så det er stadig lokale folk, der tegner bestyrelsen, sådan som andelshaverne har ønsket det. Nu koncentrer vi os om at skaffe en ny forpagter til 1. februar 2023, når Gurli efter eget ønske stopper. Hendes afløser vil kunne få indført en forkøbsret i sin kontrakt, men den vil først gælde, når og hvis bestyrelsen ønsker at sælge. Det gør vi ikke i øjeblikket, siger Anders Hornstrup.

Strandarealet neden for hotelterrassen er populært som rekreativt sted for Vilsund-borgerne, og hotellet har indtjening på at udleje det til arrangementer.

Gurli Thorsø Christensen har til den tid drevet Hotel Vildsund Strand i 25 år. Hun vil fortsat gerne hjælpe til nogle timer om ugen, hvis den ny forpagter er indstillet på det. Problemet er, at ingen indtil videre har vist interesse for at overtage forpagtningen.

- Det er ellers en god og sund forretning, vi kan tilbyde. Ud over hoteldriften har vi indtægter fra at udleje det grønne areal til forskellige arrangementer, hvoraf Vildsund Marked er det største. Bestyrelsen er garant for, at der fortsat vil være offentlig adgang til strandarealet, siger Anders Hornstrup.