Besynderligt indbrud i sommerhus: Tyven sov i sengen - og tændte op i brændeovnen

VORUPØR:Et sommerhus på Delfinvej har haft besøg af en noget aparte indbrudstyv.

Indbruddet er sket mellem 6. februar og 9. februar, hvor tyven har opbrugt en nøgleboks og har brugt rette nøgle til at låse sig ind i sommerhuset.

Herefter har tyven gennemrodet det meste af huset, hvilket for så vidt ikke er usædvanligt, men tyven befandt sig åbenbart så godt i huset, at vedkommende besluttede sig for at blive.

- Det er tegn på, at der er sovet i nogle af sengene, og der har sågar været tændt op i brændeovnen, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.

Da tyven endelig drog af sted fra huset, fjernede han et overvågningskamera og tog et fladskærms-TV under armen.