Bettina åbnede døren til meterhøje flammer: Nu efterlyser hun selv vidner til brand

THISTED:Tirsdag 18. januar lige før kl. 16 var Bettina Sadolin som vanligt i gang med at behandle en kunde på sin hudklinik Hudplejen Thisted i Kirkestræde, da hun pludselig blev opmærksom på, at noget var helt galt.

- Jeg kunne lugte røg, og da jeg kom ud af behandlerrummet kunne jeg se, at der sivede røg ind langs kanten af hoveddøren, siger Bettina Sadolin og tilføjer:

- Da jeg åbnede ud til opgangen, var der meterhøje flammer.

Hun reagerede hurtigt og hjalp sin kunde, en svagtseende dame, i sikkerhed. Samtidig råbte hun til de ansatte i Intersport, som ligger i stueetagen, at de skulle ringe til brandvæsenet.

- Men jeg vidste, at hvis jeg bare stillede mig ned på gaden og ventede på, at de kom, så ville det gå helt galt, siger hun.

Takket være grundig rengøring og en god klat maling er der i dag ikke meget spor efter branden, der opstod her på førstesalen udenfor hudklinikkens dør. Men Bettina Sadolin håber alligevel, at hendes opfordring kan få vidner til at melde sig, så brandens årsag kan blive opklaret.

Derfor gik hun resolut tilbage ind i bygningen og begyndte selv at hælde vand på ilden, indtil brandvæsenet kom og tog over.

- Jeg måtte en tur på skadestuen til tjek for røgforgiftning, hvor jeg fik noget ilt. Men jeg havde det i øvrigt fint efterfølgende, siger Bettina Sadolin.

Det er nu godt tre uger siden branden, og Hudplejen Thisted er for alvor tilbage i gear efter grundig rengøring og en ordentlig sjat maling.

- Alt var dækket af sod, og stort set alt måtte destrueres, undtagen møblerne. Heldigvis var både forsikring og skadeservice hurtige til at hjælpe, så jeg kunne tage imod enkelte kunder allerede efter en uge. Klinikken er jo mit levebrød, forklarer Bettina Sadolin.

Branden efterforskes af politiet, men årsagen er endnu ikke fastlagt, og derfor har Bettina Sadolin valgt at lave et opslag på klinikkens Facebookside, hvor hun beder potentielle vidner om at komme frem.

Bettina Sadolin hældte selv vand på flammerne, indtil brandvæsenet kunne tage over. Politiets efterforskning har indtil videre ikke givet klart svar på, hvad der er sket.

I opslaget skriver hun, at hun mener. Nordjyskes dækning af branden var mangelfuld, og hun ønsker at slå hændelsesforløbet fast én gang for alle.

- Det kan jo være, at der er nogen, der har set noget i nærheden af opgangen, men ikke er klar over det, fordi de tror, at branden var inde hos Intersport, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det er utrygt, at der ikke er klarhed over, hvordan den brand er opstået, eller hvem der står bag.

Hos Thisted Politi bekræfter politikommissær Jørgen Jensen, at man har efterforsket branden i Kirkestræde, men at der fortsat ikke er nogen endelig konklusion.

- Ilden opstod i et tøjstativ udenfor hudplejeklinikken på første sal. Da brandmanden kom ind, fortæller han, at der lugtede af krudt i opgangen, siger Jørgen Jensen og fortsætter:

- Vi har slået fast, at der ikke er el-installationer eller andet på stedet, som kunne have skylden. Ud fra det, sammenholdt med brandmandens observation, går vi ud fra, at nogen har smidt fyrværkeri i opgangen.

Branden efterforskes altså ikke som en påsat brand, understreger politikommissæren:

- Hvis det er, som vi formoder, så er ilden en utilsigtet følgevirkning af, at der bliver kastet fyrværkeri, og branden er derfor ikke at betragte som påsat.