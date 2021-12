Bevæbnet mand forsøgte at true familie til at udlevere penge: Nu er han dømt for røveriforsøg

THY:Det var tilsyneladende en helt tilfældig familie, det gik ud over, da en dengang 25-årig mand tidligt om morgenen 1. juli dukkede op på en adresse på Sennelsvej og truede med noget, der lignede en pistol. Han ville have udleveret penge, men endte i stedet med at blive anholdt, og nu har han fået sin dom.

Den nu 26-årige mand er idømt ét år og ni måneders ubetinget fængsel for røveriforsøg og overtrædelse af knivloven. På den scooter, han kørte på, lå nemlig et luftgevær, hvorpå der var fastspændt en kniv, hvis klinge oversteg 12 centimeter.

Pistolen viste sig til gengæld at være en softgun-pistol, der kun kunne skyde med plastikkugler.

Det fremgik af retssagen, at den unge mand tilsyneladende havde den opfattelse, at beboerne i huset havde stjålet og ødelagt hans iPhone. 27. juni havde han meldt telefonen stjålet, og via programmet ”Find My iPhone” havde han konstateret, at hans mobiltelefon befandt sig på adressen på Sennelsvej, forklarede han.

Han havde endda været forbi på adressen samme dag for at se, om telefonen var der.

- Det var hans forklaring, og beboerne sagde, at de kendte ikke noget til den iPhone, siger anklager Søren Kløvborg Laustsen.

Da den unge mand dukkede op ved huset igen 1. juli var det med et krav om at få betaling for telefonen, som han sagde var ødelagt.

- Det var så det, der udviklede sig lidt uhensigtsmæssigt, kan man sige, så det får karakter af et røveri, siger anklageren.

Den tiltalte ankom nemlig til huset maskeret, og han optrådte truende. Han pegede med softgun-pistolen mod glasset i hoveddøren og slog på flere vinduer og på døren, som blev beskadiget. Det fremgår af anklageskriftet, at manden kastede sten gennem flere vinduer, som knustes, og han pegede på beboerne med pistolen og råbte, at han ville have penge, og at der ikke måtte ringes efter politiet. Han nævnte beløb på 2-3000 kroner.

Det endte med, at tiltalte og den mandlige beboer i huset kørte afsted for at hæve penge. I mellemtiden ringede nogle af de øvrige familiemedlemmer til politiet, som kom og anholdt den unge mand.

- Han havde telefonen på sig, da han blev anholdt, men om den har været væk i mellemtiden, som han siger, det er svært for os at sige noget om, fortæller Søren Kløvborg Laustsen og fortsætter:

- Han kan ikke underbygge, at han har haft noget lovligt krav mod beboerne i huset, men det har nok været hans opfattelse at han havde, så det gør sagen lidt speciel. Han kommer jo ikke ud og vil have alt, hvad de har, men han kommer og vil have cirka 2000 kroner til den smadrede skærm på mobiltelefonen.

Anklageren oplyser, at den unge mand modtog dommen. Han har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen 1. juli og skal fortsat forblive i arresten.