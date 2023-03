Big Dollar slår til igen: Her åbner ny butik i Nordjylland

THISTED:- Det er en god by. Den ligger fint i Jylland, og vi får en god placering lige ud til hovedvej 11.

Det siger Fredrik Holmström, direktør for varehuskæden Big Dollar, om valget af Thisted som hjemsted for butik nummer tre i Nordjylland - og blot den fjerde i hele Danmark.

Planen er, at han sidst på året vil kunne byde kunderne indenfor i det 3000 kvadratmeter store varehus, som skal opføres lige bag Harald Nyborg - ved det stykke af Leopardvej, der er indfaldsvej til Thisted og forbinder Aalborgvej med rundkørslen ved Østerbakken.

Big Dollar er navnet på den danske udgave af den svenske butikskæde, som i hjemlandet hedder Dollarstore og omfatter 130 butikker. I Danmark er der indtil nu Big Dollar-butikker i Næstved og Brønderslev, og butik nummer tre ventes at åbne til september i Hjørring.

31. oktober sidste år åbnede Bigdollar i Brønderslev. Arkivfoto: Bente Poder

Fredrik Holmström kan ikke sætte dato på åbningen i Thisted:

- Det kan blive i september, oktober eller november, siger han.

I Danmark har kæden et andet navn, fordi Dollarstore var optaget. Men konceptet er det samme:

- Vi har alt, undtagen fødevarer. Alt til hjemmet, herunder legetøj, værktøj, køkkenting og vaskemidler. Og alt til bilen og til fester, fortæller Fredrik Holmstöm.

Sortimentet omfatter både kendte og mindre kendte mærker.

- Men det er kvalitetsvarer, bare til gode priser, fastslår direktøren.

Når det er en forholdsvis lille provinsby som Thisted, der bliver hjemsted for Bigdollar nummer fire, så skyldes det ikke kun en forventning om, at thyboerne vil være særligt glade for den slags billige tilbud.

- Vi kommer også til de større byer. Men det er også et spørgsmål om, at det i mange byer er svært at finde byggegrunde, siger Fredrik Holmström.

Bigdollar skal bo til leje i den nye butiksejendom. Bag byggeriet står ejendomsselskabet Alma Property Partners, der også bygger for Bigdollar i Hjørring.