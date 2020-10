Bil kørt af vejen: Kvinde og to børn kørt på skadestuen

SNEDSTED:Tirsdag eftermiddag er en kvinde kørt af vejen på Stenbjergvej ved Snedsted.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

- Der kommer to biler kørende fra hver sin retning, og en kvinde ser at den modkørende trækker ud mod midterstriben. Det får hende til at trække til højre, og så mister hun herredømmet over bilen, som ender på taget, siger vagtchef Henrik Nielsen.

Med i bilen var også to børn, som dog ikke kom noget til.

De er nu alle tre kørt på skadestuen, men har det efter omstændighederne godt.