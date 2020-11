Bil ramte rådyr: Blev selv ramt bagfra af anden bil

HANSTHOLM:En bilist, der bremsede hårdt ned for at undgå at ramme et rådyr, blev sent tirsdag aften påkørt bagfra af en anden bilist på Kystvejen ved Tvorupvej nær Hanstholm.

Meldingen om uheldet kom til beredskabet klokken 22.29 og den lød i første omgang på, at der skulle være fastklemte i den ene af de to biler.

- Men det viste sig heldigvis ikke at være tilfældet. Beredskabet fa Hanstholm kom til stede med frigøringsudstyr, og der blev også sendt en ambulance, men ingen af delene kom i aktion, beretter vagtchef Lars Ewen, Midt og VEstjyllands Politi.

Den forreste vbil ramte - trods forsåget på at undgå det - rådyret, som måtte aflives, og den bagfrakommende bil snittede hjørnet af den forankørende bil.

- Der vr kun tale om materiel skade, oplyser vagtchefen.