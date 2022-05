Bila genstarter CF Matic

THY-MORS:Mandag 23. maj kan de 20 medarbejdere i automatikfirmaet CF Matic A/S igen møde ind på deres arbejdsplads på Vilhelmsborgvej 8 i Thisted efter en uvis periode efter at CF Matic gik konkurs i starten af maj. Det nye er, at ejeren og ledelsen nu befinder sig 26 kilometer derfra. Som ejer af CF Matic har Bila A/S således til hensigt at fortsætte CF Matic's aktiviteter og færdiggøre de igangværende projekter, hvoraf størstedelen er til større kunder i medico- og fødevareindustrien.

- Det er vigtigt for mig at understøtte udviklingen i lokalområdet her i Thy, hvor jeg selv stammer fra, og hvor ideen til Bila oprindeligt opstod. På den måde har vi allerede solide rødder i Thy. I Bila investerer vi i mennesker, og i dette tilfælde tilføjer vi nogle vigtige kompetencer til vores organisation. Vi kender mange af medarbejderne i CF Matic, så derfor ved vi, at det er meget dedikerede og kompetente medarbejdere med værdier, der passer godt til Bila’s virksomhedskultur, så vi glæder os meget til at samarbejde med vores nye kolleger i Thisted, siger Jan Bisgaard Sørensen, administrerende direktør i Bila Group med domicil i Morsø Food Park i en pressemeddelelse.

De enkelte virksomheder i Bila Group specialiserer sig i automatisering rettet mod forskellige produktionsformer og kundesegmenter. Med CF MATIC udbygges kompetencerne primært indenfor medico-industrien. Samtidig udvikler Bila Group best practice på alle relevante områder som projektstyring, systematik i maskin- og løsningsudvikling, softwareudvikling og meget mere. Målet er at kunne levere de bedste løsninger til kunderne, have tilstrækkelig kapacitet samt at kunne tilbyde service internationalt.

Opkøbet betyder ekstra fokus på medico-branchen, hvor Bila allerede har en del aktiviteter. ”Ambitionen er at blive den førende leverandør til medico-branchen, hvor de kompetencer CF Matic har opbygget de seneste år kan bidrage til at øge hastigheden i den udvikling. Vi ser frem til at indgå i tætte og langvarige relationer med CF MATICs hidtidige samarbejdspartnere, og så glæder jeg mig meget til at byde teamet i Thisted velkommen i BILA-familien”, siger Jan B. Sørensen.

Bila er nu 13 steder i Danmark

CF MATICs kompetencer supplerer Bila's nuværende forretningsenheder i koncernen, der for nylig opkøbte Kilde Automation i Skive og sidste år PJM i Fårevejle.

Bila Group A/S er grundlagt i 1988 og fokuserer på produktionsoptimering gennem automatiseringsløsninger, typisk ved hjælp af industrirobotter. Udover CF Matic A/S har Bila Group de seneste år opkøbt Kilde Automation A/S, PJM A/S, Reo-Pack, serviceafdelingen hos Blaaholm samt Dan Palletiser, så automationshuset i dag er til stede i Nykøbing og på følgende øvrige lokationer i Danmark: Skive, Thisted, Herning, Aalborg, Randers, Sønderborg, Svendborg, Varde, Mariager, Vemmelev og Fårevejle samt i Norge og Sverige.