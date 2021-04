Bila Group A/S køber op til vækst

NYKØBING:Bila Group A/S har opkøbt automationsvirksomheden PJM A/S (Poul Johansen Maskiner). Købet af Odsherred-virksomheden sker for at langtidssikre væksten og styrke international konkurrenceevne.

Handlen er et led i at skabe en stærk dansk aktør på det voksende marked for industriel automation, oplyses det i en pressemeddelelse.

- PJM leverer løsninger til en bred porteføjle af kunder i fremstillingsindustrien - primært industriel produktion blandt andet til medico-branchen. Virksomheden passer godt ind med vores øvrige virksomheder, teknologisk såvel som i forhold til markedsfokus. Foreningen af produktporteføljer og teknologisk ekspertise er en markant opgradering af de kræfter, der skal til for at få international succes, siger direktør Jan B. Sørensen.

Bila Group har siden starten i 1988 etableret sig som Skandinaviens førende leverandør af automatiseringsløsninger til industrielle kunder i hele verden.

Opkøbet ruster den stærke danske koncern til konkurrencen med internationale aktører på det voksende marked for industriel automation.

Samtidig giver det bedre muligheder for at imødekomme de aktuelle tendenser i de hjemlige industrivirksomheder, der sigter mod hurtig omstilling og stadig mere effektiv produktion.

Hos Poul Johansen Fonden, der afgiver aktiemajoriteten til Bila Group, glæder man sig over et match, der styrker aktiviteterne i Odsherred og bevarer Poul Johansens livsværk på danske hænder.

Teddy Wivel, formand for Poul Johansen Fonden af 1992, som bevarer en ejerandel i PJM, glæder sig over, at der er fundet en industriel køber med klare ambitioner om at drive forretningen videre til næste niveau i Odsherred, i Danmark og internationalt.

- PJM bliver en del af et projekt, der bruger dansk knowhow til at skabe jobs, vækst og innovation. Bila Groups mod på at opbygge en stærk aktør på et marked i kraftig vækst, og lyst til at bygge videre på PJMs lange historie er et match, vi ikke kunne have ønsket os bedre, siger han.

PJM fortsætter som selvstændig enhed med godt 100 medarbejdere og med den nuværende ledelse.

Opkøbet af PJM A/S kommer efter at BILA Group A/S tidligere har styrket sig med opkøb af Reo-Pack, Mariager, serviceafdelingen hos Blaaholm, Esbjerg og Dan-Palletiser i Vemmelev.