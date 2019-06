Biler skrammet i parkeringskælder: Politiet efterlyser tre unge mænd

THISTED: To bilejere har anmeldt, at deres biler mandag blev udsat for hærværk i parkeringskælderen under J.P. Jacobsen Centeret i Thisted. Hærværket skulle angiveligt være blevet begået mandag aften mellem kl. 21.30 og 21.50. Her blev tre unge mænd set skubbe rundt med flere indkøbsvogne.

- Der kan muligvis være tale om flere biler, muligvis to til, som har fået buler og skrammer, siger vicepolitikommissær Søren Riber fra lokalpolitiet i Thisted.

Politiet skal nu i gang med at se videoovervågningsmateriale fra parkeringskælderen igennem for at finde frem til gerningsmændene.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.