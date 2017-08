Biler stødte sammen og brød i brand

THY: To personbiler gik op i flammer sent torsdag aften, efter de var stødt sammen på Tyskebakken i Stenbjerg Plantage sydvest for Thisted.

Ingen personer kom noget til.

Midt- og Vestjyllands Politi fik melding om trafikuheldet og branden torsdag ved 23.30-tiden.

Ifølge politiet skete uheldet, da en bil, ført af en 21-årig mand fra Sønderhå, ville vende på den lille vej i plantagen. Han havde valgt et uheldigt sted til denne manøvre, og føreren af den anden bil, en 43-årig mand fra Bedsted, kunne ikke undgå at kollidere.

Begge biler brød i brand og udbrændte efter uheldet, men ingen personer kom noget til.

Den 21-årige sigtes for den uhensigtsmæssige vending, oplyser Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted.