Bilerne rullede rundt

THY-MORS:En Citroën C1 kan vel betegnes som en moderne bilboble. Derfor er det muligt at bringe den ret køl for en enkelt person med gode kræfter. Det var i hvert fald, hvad der ifølge Lokalpolitiet i Thisted skete tidligt søndag morgen ved Vilsundbroen.

Klokken 03.39 ville en 27-årig mand fra Mors styre et eksemplar af den franske bilmodel ud på broen fra Thysiden. Men han ramte et vejskilt, hvorved bilen væltede om på siden. Det lykkedes ham ved egen hjælp at komme ud af bilen og at få den på hjulene igen. Der skete ikke personskade, men manden fik taget blodprøve med henblik på at fastslå, om han var påvirket.

En døgn tidligere, klokken 03.10 lørdag morgen, kørte en 26-årig kvinde fra Thisted Kommune ind i en bunke grus på Ny Refsvej i Hurup. Hun var kommet kørende mod nord ind mod Hurup, men ved uheldet tiltede bilen og lagde sig på siden. Der meldes kun om materiel skade og ikke mistanke om påvirket kørsel.

Fredag morgen stødte to biler sammen på i krydset Gisselbækvej-Legindvej i Hørdum. Her sigtes en 48-årig mand fra Thisted Kommune for ikke at overholde sin ubetingede vigepligt, da han påkørte en bil ført af en 61-årig kvinde, også fra Thisted Kommune. Der skete kun materiel skade.