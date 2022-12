Bilerne skred i sneen

THY-MORS:Ulykker med døde og tilskadekomne som dem, der indtraf på motorvejen i Himmerland torsdag, slap Thy og Mors for, men ikke for sammenstød med materiel skade i sneføret.

- Den første anmeldelse fik vi torsdag klokken 8.42. En 36-årig kvinde fra Mors kørte på Elsøvej i Frøslev. Under passage af en modkørende bilist kom hun for langt ud i rabatten, og i det glatte føre kørte hun af vejen og endte på en mark. Et vidne tilkaldte ambulance, men hun var aldeles uskadt, og der skete heller ikke videre skade på bilen, siger politiassistent Søren Ribens, Thisted Politi.

En times tid senere, var den gal i rundkørslen på Oddesundvej ved Åsvej sydvest for Thisted. En 31-årig midtjysk lastbilchauffør kom kørende mod syd. En forankørende personbil ført af en 47-årig mand fra Thisted bremsede op før rundkørslen, og lastbilchaufføren nåede ikke at få standset sit køretøj, men kørte op bagi i personbilen, som så blev skubbet ind mod en vigepligtstavle. Der skete betydelig skade på lastbilen.

Et klassisk harmonikasammenstød indtraf ved 15-tiden på Rute 11 ved Kjelstrup lige nord for afkørslen til Momtoftvej nordøst for Thisted. En bil bremsede op på grund af en langsomt kørende saltspreder på hovedvejen. Det samme gjorde to efterfølgende bilister, hvorimod en fjerde bilist ikke nåede at tage farten af. Der skete materiel skade på alle fire involverede biler. Bilerne blev ført af tre mænd og en kvinde, alle fra lokalområdet, helholdsvis Mors, Vesløs og Thisted.

- Det skabte trafikale problemer en times tid, hvor hovedvejen var spærret, og der måtte etableres omkørsel ad Momtoftvej og Sennelsvej. Klokken 16.12 meldte patruljen, at hovedvejen var åbnet igen, siger Søren Ribens.