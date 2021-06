Bilist bakkede ind i motorcykel: Det udløste flere sigtelser

VESTERVIG:Politiet blev fredag aften kl. 23:49 kaldt ud til et mindre færdselsuheld på en parkeringsplads på Aggervej.

Her havde en 20-årig bilist fra Thy under bakning været uopmærksom og påkørt en motorcyklist, der holdt stille bagved. Motorcyklen, der blev ført af en 27-årig mand fra Bjerringbro, fik en mindre skade på den forreste fælg.

Det kunne være endt der, men uheldigvis har den 20-årige mand ikke noget kørekort. Derfor fik han en sigtelse for at køre uden førerret, samt for at have ramt motorcyklen.

Endelig fik bilistens mor, en 43-årig kvinde fra Thy, en sigtelse for at have lånt sin bil ud til sin søn, selvom han ikke har kørekort.