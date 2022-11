Bilist blev stoppet i rutinetjek: Nu er han dømt i narkosag

THY:En 33-årig mand fra Thy er ved Retten i Holstebro blevet idømt et års ubetinget fængsel for at have været i besiddelse af både hash og amfetamin.

Ifølge de oplysninger, politiet gav til Nordjyske i september, efter at manden var blevet pågrebet, blev den 33-årige thybo stoppet rutinemæssigt af en politipatrulje på Vilsundvej. Ved nærmere undersøgelse opdagede patruljen, at manden havde narko i bilen.

Det førte til, at politiet efterfølgende tog ud på mandens bopæl i Thy. Her fandt man mere narkotika.

Desuden viste en blodprøve, at manden havde det euforiserende stof THC i blodet.

Nu har sagen altså været for retten. Den 33-årige var tiltalt for at have været i besiddelse af 200 gram hash, som blev fundet i hans bil, og 303 gram amfetamin og yderligere 11 gram hash, som blev fundet på bopælen.

Desuden var han tiltalt for at have ført bil under påvirkning af det euforiserende stof. Det udløste en betinget frakendelse i kørekortet i tre år fra endelig dom. Det kommer oven i dommen på ét års ubetinget fængsel for besiddelse af narko, samt konfiskation af stofferne.

Anklager Michelle Førster Andersen oplyser, at den 33-årige thybo har anket dommen for så vidt angår strafudmålingen.