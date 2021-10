Bilist endte i have og stak af

THORSTED:Klokken 01.30 fredag fik Midt- og Vestjyllands Politi en melding om, at en bil var endt i en have på Thorstedvej, Thorsted vest for Thisted.

- Den var kørt gennem hækken og ind i et fuglebad, og føreren flygtede fra stedet, fortæller vagtchefen.

Senere på natten blev politiet kontaktet af bilens ejer, som anmeldte, at bilen var blevet stjålet.

- Vi har en formodning om, hvem føreren var, men han er ikke anholdt endnu, meddelte vagtchefen tidligt fredag morgen.

Han kan kun gisne om, hvad der fik føreren til at stikke af.

- Vi ved ikke, om der har været tale om sprit eller manglende førerret. Det kan også være, at han er flygtet, fordi anmelderen råbte til ham fra husets første sal og sagde: "Nu bliver du stående der, til jeg kommer ned".

Der skete ingen personskade ved uheldet, men fuglene må finde et andet sted at tage bad.