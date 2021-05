Bilist fik ildebefindende under kørsel: Kørte selv på sygehuset

THISTED:Torsdag morgen kl. 07:36 kom en 64-årig mand fra Thisted kørende i bil ad Østerbakken, da han pludselig fik det skidt.

Manden blev hurtigt så dårligt tilpas, at han ramte flere skilte, mens han kørte op mod Ringvej. Her drejede han til venstre og fortsatte ud af Ringvej, inden han igen drejede til venstre ned ad Kronborgvej.

Det lykkedes manden selv at køre hele vej til sygehuset, hvor han straks fik behandling for det, som politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi betegner som "et ildebefindende".

Ingen andre personer kom noget til ved episoden, og det måtte siges at være et held.

- Det kunne være gået meget værre, siger Jørgen Jensen.