Bilist med så høj promille, at det koster ham bilen

THISTED:En 39-årig thybo sigtes for spirituskørsel, efter at han klokken 11.37 juleaftensag var blevet standset af politiet på Hundborgvej i Thisted.

Den blodprøve, som han efterfølgende måtte afgive, vil afsløre størrelsen på hans brandert. Men politiet vurderede, at det vil ende med en promille på over 2.

- Og så er der tale om vanvidskørsel, så hans bil blev beslaglagt, fortæller Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Klokken 00.14 natten til juleaftensdag var en anden formodet spritbilist, ligeledes en 39-årig mand, blevet stoppet i Vettelsgade i Nykøbing.

Hans promille var formentlig mere moderat, men til gengæld sigtes manden, der er fra Nykøbing, tillige for at køre bil under påvirkning af euforiserende stoffer.