Bilist på stoffer kørte uden kørekort: Nu tager politiet bilen

HURUP:Søndag eftermiddag kl. 16:51 kom en 44-årig mand kørende i sin Toyota Yaris ad Jernbanegade i Hurup, da han blev stoppet af en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Og det viste sig hurtigt, at der var rigeligt for ordensmagten at komme efter:

Betjentene kunne konstatere, at manden var påvirket af narkotika, hvorfor han fik en sigtelse for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.

Derudover havde manden ikke noget kørekort, da det var frakendt ved en tidligere anledning, så han fik en sigtelse for at køre bil i frakendelsestiden.

Med sig i bilen havde han to gram hash, og han fik derfor i tilgift en sigtelse for at være i besiddelse heraf.

Endelig tog politiet bilen, da det var tredje gang, han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden.