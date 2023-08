Bilist påkører ladcykel med to børn

Ladcykler er blevet et populært køretøj for forældre til at fragte deres børn i. Selv om man skulle mene, at synet af dem bør udløse større agtpågivenhed hos medtrafikanter i motorkøretøjer, så forekommer der påkørsler.

- Klokken 7.12 mandag morgen fik vi anmeldelse om et færdselsuheld på Gyvelvej i det østlige Thisted. En ladcykel ført af en 34-årig mand kører på cykelstien i sydøstlig retning. En 23-årig mandlig bilist, der kører mod nordvest, overser på grund af dårlige oversigtsforhold sin vigepligt på cykelstien og påkører cyklen, der har to børn i ladet. Der skete ingen personskade og kun lidt materiel skade, siger Henrik Jensen, Thisted Politi.

Der oprettes en en sag for overtrædelse af vigepligten mod bilisten.