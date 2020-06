Bilist påkørte knallert og flygtede i rød Ford

THISTED:En bilist gik åbenbart i panik efter at have påkørt en knallertkører i Thisted centrum mandag først på eftermiddagen. Uheldet skete ved udkørslen fra J. P. Jacobsen Centret til Toldbodgade.

Her ville bilisten køre ud fra kælderen og svinge til højre i sin røde Ford Fiesta, men kom for langt over i modsatte kørebane, hvor bilen ramte en knallert. Den 15-årige knallertkører slap med mindre skrammer på sig selv og køretøjet. Men bilisten tog flugten og opfordres af lokalpolitiet til at melde sig selv.