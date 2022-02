Bilist ramte modkørende i sving: Har aldrig taget kørekort

THISTED:Kl. 18:35 torsdag aften kom en 51-årig kvinde fra Nykøbing kørende i bil ad Vestergade mod øst, da hun ville dreje ned mod Bryggerivej.

Her kom bilen for langt over i den modsatte kørebane, hvor den ramte en modkørende bil, ført af en 26-årig mand fra Thisted.

Ved sammenstødet skete heldigvis kun materiel skade, oplyser Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Det er dog ikke så mærkeligt, hvis den 51-årige kvinde havde svært ved at styre bilen - hun har nemlig aldrig erhvervet kørekort, oplyser politiet.