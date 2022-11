Bilist ramte to modkørende: Nu er der faldet dom

THY:Hele to modkørende biler blev ramt, da en 61-årig kvinde af uvisse årsager kom over i den modsatte kørebane, da hun 11. maj kørte ad Aalborgvej på vej mod Thisted. Nu har sagen været for retten, og kvinden er blevet idømt en bøde på 2500 kroner og betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Uheldet skete omkring klokken 17.45 nær Skovsted. Kvinden stødte først sammen med en personbil, hvorefter hendes bil snurrede rundt, og hun ramte en varebil. Der skete store materielle skader på bilerne, men heldigvis ingen personskade.

I retten forklarede kvinden, der er fra Thisted, at hun ikke husker selve påkørslen.

- Hun kan ikke huske, hvad der skete, men blot at hun pludselig holdt nede i grøften. Hun har simpelthen været uopmærksom, men hun kan ikke sige hvorfor, siger politianklager Palle Fuglsang, der førte sagen ved Retten i Holstebros afdeling i Thisted.

Uopmærksomhed var også skyld i et trafikuheld, der skete i nærheden af Skyum 27. april. Her stødte en 27-årig mand sammen med en personbil, der var standset foran ham for at svinge til venstre. Denne sag har også lige været for retten, og den unge mand, der er fra Midtthy, blev idømt en bøde på 2500 kroner og betinget frakendelse af førerretten i tre år, oplyser Palle Fuglsang.

- Det ligger til grund for dommen, at han ikke har udvist den tilstrækkelige agtpågivenhed. I retten sagde han, at han ikke kunne vide, om den anden også havde lavet fejl, men han erkendte, at han kortvarigt havde haft sin opmærksomhed et andet sted, og da han bliver opmærksom igen, er det for sent at gøre noget, fortæller anklageren.