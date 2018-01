Bilist stak af fra uheld - nu er han fundet

THY: Midt- og Vestjyllands Politi havde torsdag aften travlt med at lede efter en bilist, som torsdag aften ved 18-tiden kørte galt på Tømmerbyvej nær Vesløs mellem Thisted og Fjerritslev.

Ifølge et vidne speedede bilisten pludselig op, da vidnet ville overhale, hvorefter bilisten forulykkede. Bilen ramte et træ og røg derefter tilbage på kørebanen.

I første omgang frygtede man, at bilisten var klemt fast under bilen. I stedet var han stukket af til fods.

Politiet ledte med hunde efter bilisten, og sporet førte til et hus flere kilometer væk, hvor beboerne kunne fortælle, at en mand havde opsøgt dem. Han havde fortalt, at han var kørt galt, havde bedt om at låne en telefon, og blev kort derefter afhentet.

Sigtes for at stikke af

Politiet mente at vide, hvem bilisten kunne være, og han er da også blevet lokaliseret, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi fredag morgen.

Der er tale om en 39-årig mand fra lokalområdet.

- Han er sigtet for at stikke af fra uheldet, fortæller vagtchefen.

Torsdag aften ville politiet ikke afvise, at manden kunne være beruset, da han kørte galt.

- Men det er der ikke noget, der tyder på, siger vagtchefen.