Bilist stak af fra uheld, men blev snuppet på foto

THISTED:Tirsdag klokken 13.45 skete der et uheld på parkeringspladsen ved Lidl på Østerbakken i Thisted. En 19-årig kvinde fra Nykøbing bakkede ind i en anden bil og kørte fra stedet uden at give sig til kende.

- Det, som hun ikke havde taget sig i agt for, var, at der var et vidne, en 18-årig ung kvinde fra Thisted. Hun så uheldet og tænkte: Hende der kører nok fra stedet. Så hun tog et billede af bilen, og det viste sig, at det var rigtig fornuftigt, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet i Thisted.

Den 19-årige sigtes nu for at køre fra et færdselsuheld.

Bilen, der blev påkørt, ejes af en 60-årig mand fra Thisted Kommune.