Billetter revet væk: Så mange headbanger i Agger

AGGER:En 40 års fødselsdag kan udvikle sig til lidt af hvert - også til en årelang tradition for en heavy metal festval.

I hvert fald er det lige præcis sådan, de første akkorder blev slået an til det, der nu er blevet til Heavy Agger Metal Festival.

Det hele startede i 2009, da Anne Marie Iversen fyldte 40 år.

- Jeg ville ikke holde fødselsdagsfast, men ville gerne holde en koncert med Pretty Maids ved De Sorte Huse, fortæller Anne Marie Iversen.

Som sagt, så gjort. Pretty Maids spillede, det var ikke en billig omgang, men det var sjovt.

- Da støvet havde lagt sig, var vi nogle stykker som synes, det kunne være sjovt med noget mere, fortæller Anne Marie Iversen.

Mere blev til flere koncerter og til en erkendelse af, at når koncerterne trak folk, hvorfor så ikke lave en rigtig festival.

Og sådan blev det. Når Heavy Agger årgang 2023 åbner fredag, er der lagt op til et arrangement, som strækker sig over to dage og som blandt kendere har ry for at have et program helt på højde med Copenhell, den største heavy metal festival på dansk jord.

Anne Marie Iversens 40 års fødselsdag i 2009 blev også starten på Heavy Agger Metal Festival. Hen er stadig en del af gruppen, der står for festivalen. Arkivfoto: Kurt Bering

Heavy Agger er mindre, selv om festivalen i år er blevet lidt større. 450 partout billetter er for længst revet væk, og når musikken for alvor begynder at spille fredag og lørdag, regner Anne Marie Iversen med at have omkring 600 gæster på festivalpladsen ved de Sorte Huse. Det er det samme som alt udsolgt. Og det skal tages bogstaveligt.

- Vi sælger ikke billetter i døren, fortæller Anne Marie Iversen, som ud over at være fødselaren, som i 2009 var årsag til den første heavy metal koncert i Agger stadig er aktiv i gruppen af frivillige, som arrangerer festivalen. Hun har sin egen forklaring på succesen.

- Vi har rigtig gode kontakter til de forskelige bands, som sætter pris på at komme her. Det er en festival med sin helt egen attitude og med en helt speciel stemning. Her er ingen sure miner, men masser af venlighed og hjælpsomhed - og selv om vi er blevet større med årene, så kender langt de fleste af os hinanden fra tidligere år. Rigtig mange er gengangere og de nye, som kommer, har fået festivalen anbefalet af venner og bekendte, fortæller Anne Marie Iversen.

Hun vurderer, at dette års antal af festivalgæster passer til det, der er plads til. Både med hensyn til, at det kan blive dårligt vejr, og med tanke for overnatningsmulighederne i og omkring Agger.

Speedmetal bandet Exciter fra Canada gæster De Sorte Huse lørdag som led i deres 40 års jubilæumsturné. PR-foto - Heavy Agger

For de heldige, som har fået billet til Heavy Agger 2023, er der mulighed for at høre bands fra både Danmark, Tyskland, Sverige, Canada, England og Australien. Et højdepunkt er speedmetal bandet Exciter fra Canada, som gæster De Sorte Huse lørdag i forbindelse med deres 40 års jubilæumsturné.

Andre bands på plakaten er Destroyer 666 fra Australien samt de danske bands Wasted, Evil og Marceration. Swartzheim, et upcoming band, tæller unge jyske gutter. En af dem er fra Hurup.