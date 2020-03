Bilrude smadret med postkasse

THISTED:Det er ikke ualmindeligt med ødelæggelser af hverken biler eller postkasser. Men en gerningsmand på Baunevej i Thisted kombinerede tirsdag aften de to mål for hærværk, da den pågældende brugte en postkasse til at smadre ruden på en bil.

Det oplyser vagthavende hos lokalpolitiet i Thisted - der ikke umiddelbart kan sige, hvor den ukendte gerningsmand havde postkassen fra. Men det formodes, at den befandt sig på samme ejendom som bilen.

Der er ikke stjålet noget fra det hærværksramte køretøj.